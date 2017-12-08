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Чтобы усилить борьбу с теневой экономикой, Служба государственных доходов (СГД) и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в четверг договорились о более тесном сотрудничестве.

Директор управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня-Админе рассказала, что будет усилена борьба с нелегальной торговлей ввозимыми в Латвию автомашинами, которая создает значительные убытки.

Она сообщила, что в этом году СГД провела 132 проверки в 128 местах торговли подержанными автомобилями, и в 98 случаев выявлены нарушения, за что наложены штрафы на общую сумму 95 тыс. евро.

В ноябре проверки были проведены в 24 местах торговли автомашинами. Нарушения обнаружены везде - автомашины не были зарегистрированы в Латвии, не имели документов о своем происхождении.

Сотрудники СГД провели также эксперимент, выдавая себя за покупателей. В течение 10 минут "покупателям" был предложен пакет документов, согласно которым авто было куплено у некоей, вероятно, несуществующей фирмы в Германии. Организатору сделки присужден штраф в размере 350 евро с конфискацией автомашины.

По данным СГД, в схемы продажи автомашин вовлекаются друзья, родственники и знакомые организаторов, на имя которых регистрируются автомобили, что создает впечатление легального ввоза.

СГД и CSDD разработали критерии распознавания подозрительных сделок. В случаев подозрений регистрация автомашины будет отложена, сообщил член правления CSDD Янис Голубев.

По информации президента Автоассоциации Андриса Кулбергса, в Латвию ежегодно ввозится примерно 50 тыс. незарегистрированных автомашин, 80% регистрируют частные лица. Половина их якобы ввозит в Латвию машины собственными силами. По словам Кулбергса, сомнительно, чтобы 20 тыс. человек из Латвии ежегодно ездили за машинами за границу.

На сайте CSDD собраны сведения обо всех официальных торговцах автомашинами в Латвии. Это около 690 торговых мест.

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