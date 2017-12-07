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Сегодня, 7 декабря, в Латвийском железнодорожном музее объявили трех победителей конкурса "Проект перестройки здания и развития территории Железнодорожного музея".

Второе и третье места получили бюро архитекторов 2727 и объединение 12 LĪNIJAS и Илзе Мекша, а первое место комиссия присудила бюро архитекторов NRJA.

В общей сложности на конкурс было подано шесть заявок, но три из них не соответствовали требованиям и поэтому были отстранены от дальнейшего участия в процедуре закупки.

Председатель закупочной комиссии, вице-президент LDz Айнис Стурманис отметил, что все предложения были яркими и творческим.

"Выбор был сложным, однако вместе с опытными специалистами мы выбрали обладателей почетных мест, которые точнее всего соответствуют и нашему видению музея, и развитию железной дороги в Латвии. У железной дороги всегда была значимая роль в развитии государства и общества и, особенно важно, чтобы эта роль сохранилась в индустриальном наследии и в сфере культурно-исторических аспектов", - указал Стурманис.

Победитель конкурса NRJA предлагает визуально продлить нынешнее здание депо.

Все три проекта предусматривают благоустройство территории музея пешеходными дорожками и площадками для отдыха. В свою очередь внутри здания архитекторы предлагают создать образовательный центр.

Закупочная комиссия проверит всех претиндентов и окончательное решение о победителе конкурса будет принято после проверки документов.