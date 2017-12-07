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МИД Латвии с учетом напряженной политической ситуации в Израиле настоятельно рекомендует латвийцам ,находящимся в Иерусалиме латвийцам, не посещать Старый город и избегать мест массового скопления людей. МИД также рекомендует туристам не посещать сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а также приграничные регионы Израиля с Сирией и Ливаном.

Причиной таких мер глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу LNT назвал заявление президента США Дональда Трампа, который от лица всех американцев признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.

Официальная позиция Латвии остается неизменной - страна считает Иерусалим будущей столицей обоих государств - и Израиля, и Палестины.

Вопрос о статусе Иерусалима должен быть одной из составных частей переговоров по ближневосточному мирному процессу, подчеркнул он. Кроме того, Латвия пока не планируется переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как пояснил Ринкевич, после заявления Трампа мирное урегулирование на Ближнем Востоке "на неопределенное время будет затруднено". Латвия такую однобокую позицию не поддерживала и не будет поддерживать и в дальнейшем, отметил глава МИД.

Признание священного для иудеев, христиан и мусульман города столицей Израиля вызывает гнев у ряда стран — союзников Соединенных Штатов как в регионе, так и по всему миру. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.

Группировка «Хамас» призвала 8 декабря возобновить вооруженную борьбу за независимость. После решения президента США, в палестинском городе Вифлееме начались массовые беспорядки и столкновения с израильской полицией.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

Конфликт вокруг статуса Иерусалима заключается в том, что палестинцы претендуют на его центр и восточную часть, где находятся многие мусульманские святыни. Желая сохранить нейтралитет, иностранные государства размещают посольства в Тель-Авиве и других городах.