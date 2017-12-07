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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в ближайшие сутки время от времени во многих местах ожидаются осадки, пишет nra.lv .

Осадки ожидаются в виде дождя, местами в виде мокрого снега.

На востоке страны ночью ожидается снег и обледенение дорог.

Будет дуть южный ветер, порывы которого достигнут 15-16 метров в секунду на морском побережье. Температура воздуха ночью составит от -1 до +5 градусов. Днем температура поднимется до +1...+7 градусов.

Фото: pixabay.com