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Русские теряют свою идентичность и в России растет количество фанатиков. Такое мнение в интервью nra.lv высказал латвийский кинопродюсер и режиссер Андрей Экис.

"В России началась полная неразбериха: лидер коммунистов Зюганов рассказывает про Ленина и одновременно посещает церковь. Русские из-за этой мешанины теряют свою идентичность. Появляется много фанатиков. И уже неважно, мусульмане они или православные - любой фанатик опасен. Я их боюсь. Но я европеец, мне важны европейские ценности. Слышал от россиян такие речи: они хотят, чтобы Европа была полностью загнана в угол и тогда они бы пришли на помощь. Это особенное миссионерство: довести что-то до безумия и потом помочь. Не зря у русских есть поговорка: бьет, значит любит", - заявил он.

Режиссер также указал, что можно ругать латвийское правительство, а не государство.

"Я хочу принадлежать своей стране и поэтому мне не нравятся те, кто ругает свое государство. Можно ругать правительство, но не страну! Те, кто ругает страну [Латвию] - идиоты, которые пригодятся России. Один из них где-то написал: "Чему радоваться 18 ноября?!". Дальше был соответствующий текст... Я абсолютно уверен, что он был кремлевским троллем, но печально то, что у него было около 4000 "лайков"", - рассказал Андрей Экис.

Фото: facebook.com/andrejs.ekis/