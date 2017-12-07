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Доктора-клоуны приглашают семьи провести предпразничное время за совместным творчеством вместе с детьми, жертвую рукодельные работы для благотворительного Pop-up магазина.

Ожидание рождественских и новогодних праздников – особое время для каждой семьи, и Доктора-клоуны предлагают сделать его еще теплее, создавая разные поделки, елочные украшения, новогодние открытки.

Порадовать творческими работами можно себя и близких, а еще можно пожертвовать готовые изделия в благотворительный Pop-up магазин Докторов-клоунов. Все вырученные средства будут направлены на поддержку маленьких пациентов, помогут порадовать и подбодрить детей в Детской клинической университетской больнице в Риге, а также в региональных больницах – в Валмиере, Цесисе, Вентспилсе, Лиепае, Резекне и Юрмале.

«В прошлом году мы впервые опробовали свои силы в организации благотоворительного pop-up магазина, и были приятно удивлены, что для такого небольшого магазинчика, открытого всего на несколько дней в преддверии праздников, мы получили такую огромную поддержку от совершенно разных людей, и особенно отзывчивы были дети. Мы уже заранее признательны всем, кто решит поддержать создание нашего магазина в этом году! И точно так же рады за тех, кто в предпраздничной суете найдет немного времени, чтобы провести его вместе со своими детьми или внуками, чтобы пообщаться и заняться совместным творчеством, обменяться талантом и идеями. А пожертвованные в наш магазинчик с теплом и заботой созданные вещи помогут Докторам-клоунам создать ощущения праздника и поддержать детей, вынужденных находится в больницах по всей Латвии», – уверена основательница и руководительница организации «Др.Клоун» Марианна Миловска.

«Декабрь – самое темное время года, но Рождество и Новый год, время, когда мы можем порадовать особыми подарками своих близких и друзей, делают его ярче всех остальных месяцев. И любое доброе дело в помощь другим делают мир светлее и радостней. И в этом году у любого из нас есть возможность поучаствовать в таком добром деле – помочь маленьким пациентам Детской клинической университетской больницы и других больниц по всей стране, чтобы процесс выздоровления для них был светлее, теплее и радостней», – говорит директор т/ц Spice Ивета Лаце.

Творческие работы можно пожертвовать в Риге и в регионах, а приобрести теплые подарки – в Pop-up магазине Докторов-клоунов в т/ц Spice

Благотворительный Pop-up магазин Докторов-клоунов начнет работать в т/ц Spice с 8 декабря и продолжит работу до 23 декабря; найти его можно будет недалеко от инфо-центра.

Свои творческие работы – поделки, рукоделие, свечки, рождественские открытки и многое другое, созданное своими руками для благотворительного магазина можно принести в любой из спортивных клубов сети «MyFitness» во всех районах Риги, каждый день во время работы клубов. Работы нужно оставить у администратора клуба, кроме того, нужно заполнить простую анкету – чтобы Доктора-клоуны смогли вас поблагодарить! Анкета доступна на странице www.drklauns.lv

Работы можно оставить и в инфо-центре т/ц Spice каждый день с 10:00 до 22:00.

Кроме того, Доктора-клоуны позаботились о том, чтобы творческие работы, пожертвованные для благотворительного магазина, можно было бы оставить и в других городах страны:

Вентспилс: Saules 141, кафе "Stender's" («Piedzīvojumu parks»), с 11:00 до 20:00.

Валмиера: магазин "Četri gadalaiki", Rīgas 28, по рабочим дням с 10:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 14:00.

Резекне: магазин "Zaļais", Atbrīvošanas aleja 95c, по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 15:00.

Айзпуте: Молодежный дом “IDEJU MĀJA”, Katoļu 5, со вторника по субботу, с 15:00 до 20:00.

Лиепая: Лиепайский молодежный дом, по рабочим дням с 14:00 до 20:00.

Цесис: Цесисская новая начальная школа, Piebalgas 3, по рабочим дням с 8:00 до 17:00.

«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители – 45 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация «Др. Клоун» в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего Латвийского предприятия по переработке молока «Food Union» и благотворительного фонда Петра Авена «Поколение».

Фотоотчет работы магазина в 2016 году: "Др. Клоун"