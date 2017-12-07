Большинство рижан одобряют идею Ушакова о дополнительных занятиях на родном языке (4)

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Общество | 7 декабря 2017 года, 20:27

Предложение Рижской думы обеспечить учащимся средних школ нацменьшинств дополнительные занятия на родном языке в целом одобряют 67%, отвергают 23% рижан, показал опрос, проведенный в начале декабря центром изучения общественного мнения SKDS.

Как сообщили агентству ЛETA в Рижской думе, опрос, в котором участвовали 882 рижанина, показал, что предложение о дополнительных уроках на родном языке поддержали 81% нелатышей и 48% латышей, а отклонили всего 11% нелатышей и 39% латышей. Нейтральное отношение в этом вопросе высказали 4% нелатышей и 12% латышей.

Это предложение одобряют 86% рижан, чьи дети посещают школы нацменьшинств. 5% таких респондентов выразили к нему нейтральное, 7% - критическое отношение.

Опрос показал также, что рижане недостаточно осведомлены о языке обучения в школах нацменьшинств. На вопрос, сколько предметов, не считая русского языка и литературы, преподают в русских школах на русском языке, правильно ответили 17,8% опрошенных, а 67,3% такой информацией не располагают.

Как сообщалось, мэр Риги Нил Ушаков объявил, что с 1 сентября 2019 года Рижское самоуправление обеспечит в столичных школах нацменьшинств дополнительные занятия для освоения предметов на родном языке.

Программа будет реализована вне зависимости от того, осуществится ли реформа по переводу образования только на государственный язык. По предварительным расчетам, расходы на нее составят около 2 млн евро в год.

Комментарии 4
каджич1 час назад
Инициатива эта.продажна.идиотизм учить на латышском.а потом тоже на русском.Да и деньги.сегодня есть.а завтра нет.Усматривается и коррупционная составляющая.в Латвии без нее ничего не делается.Короче.партия сдулась.не решилась возглавить защиту идентичности русских людей.не призвала народ.Считаю.что партийка чисто бутофорная в политическом плане и ходит договорно под националистическим режимом.оттягивая голоса от Русского союза.Ушаков.конечно мер получше прежних барыг.но спекся или купился.У русских.для защиты своих интересов должна быть одна партия-русская.противостоящая росту радикального национализма и нацизма. и решительно отстаивающая права 38-40% населения.
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опять двадцать пять15 минут назад
ЦС никогда не позиционировали себя защитницей русскоязычных, они за одинаковые права и содружество всех живущих в Латвии без деления на элитных жителей и второстепенных.Поэтому в Риге нет национальныx недоразумений, по крайней мере среди рижан на бытовом уровне.ЦС- это согласие между разными взглядами, это буфер, помогающий жить по-человечески. Русскоязычные должны вырастить свою,пользующуюся доверием, партию ,которая будет в первую очередь защищать права многочисленных русских, но все равно в рамках многонационального государства, от этого никуда не денешься.Так или иначе, но в Латвии должно действовать правило совместного сосуществования всех национальностей.
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Noname1 час назад
Да пох одобряют,не одобряют,хоть 100 процентов будет одабривать,все равно будет так,как решит сейм!От этих всех опросов статистик толку,как от козла дробина!
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