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Предложение Рижской думы обеспечить учащимся средних школ нацменьшинств дополнительные занятия на родном языке в целом одобряют 67%, отвергают 23% рижан, показал опрос, проведенный в начале декабря центром изучения общественного мнения SKDS.

Как сообщили агентству ЛETA в Рижской думе, опрос, в котором участвовали 882 рижанина, показал, что предложение о дополнительных уроках на родном языке поддержали 81% нелатышей и 48% латышей, а отклонили всего 11% нелатышей и 39% латышей. Нейтральное отношение в этом вопросе высказали 4% нелатышей и 12% латышей. Это предложение одобряют 86% рижан, чьи дети посещают школы нацменьшинств. 5% таких респондентов выразили к нему нейтральное, 7% - критическое отношение. Опрос показал также, что рижане недостаточно осведомлены о языке обучения в школах нацменьшинств. На вопрос, сколько предметов, не считая русского языка и литературы, преподают в русских школах на русском языке, правильно ответили 17,8% опрошенных, а 67,3% такой информацией не располагают.

Как сообщалось, мэр Риги Нил Ушаков объявил, что с 1 сентября 2019 года Рижское самоуправление обеспечит в столичных школах нацменьшинств дополнительные занятия для освоения предметов на родном языке.

Программа будет реализована вне зависимости от того, осуществится ли реформа по переводу образования только на государственный язык. По предварительным расчетам, расходы на нее составят около 2 млн евро в год.