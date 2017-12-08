Устами младенца: 5-летний Атис о том, на каком языке общаться в Латвии (6)

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Общество | 8 декабря 2017 года, 10:12

Министерством благосостояния в рамках кампании "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" ("Маленькие мгновения имеют большое значение") создано видео, герой которого 5-летний Атис отвечает на вопросы журналиста об актуальных событиях в Латвии. В числе прочего, у малыша поинтересовались, что он думает о языковой политике, образовании на латышском, о космосе, об ответственности родителей за своих детей.

Как пишет интернет-журнал культуры и независимых идей Satori.lv, 5-летний Атис ходит в детский сад, любит играть в футбол, строить лего, рисовать, а еще он может очень быстро досчитать до 10 на русском и на английском языках.

Атис рассказал, что на футбол с ним вместе в одну группу ходят два русских мальчика, которые немного понимают по-латышски, но между собой общаются на русском.

На реплику журналиста о том, что есть люди, которые считают, что в Латвии надо говорить только по-латышски, мальчик ответил: "Они ошибаются, потому что можно говорить на тех языках, которые люди знают."

По мнению малыша, если в Латвии все будут учиться только на латышском, пользы не будет.

"Люди тогда не будут знать другие языки. Вот, например, я родился в Америке и переехал жить в Латвию, я знаю теперь два языка - английский и латышский".

С Атисом беседовал Лаурис Олупс, видео снимал Гиртс Рагелис

Комментарии 6
фейкньюс42 минуты назад
просто готовый президент.удачи в жизни тебе,малыш!
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Валерий25 минут назад
Мальчик ещё чист помыслами, его сознание не загрязнено никакими стереотипами и эгрегорами. Да и родителям надо отдать должное,что не загрузили в него руссофобию. На Украине такие уже кричат - маскаляку на гиляку.
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Борменталь20 минут назад
Я думаю пообщавшись с домбравой и его шпаной,мальчик быстро пересмотрит своё отношение к языкам.Пропитавшись чувством вечной боли,он стремительно вольётся в серую массу лат."патриотов"А как бы хотелось что бы он оставался таким чистым и честным асегда.
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