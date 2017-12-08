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Нынешняя политика государства больше похожа на сознательное выдавливание населения из села, так считает латвийский публицист Анда Лице, которая уже некоторое время живет на селе в Видземе. Свое мнение она публикует на страницах газеты Latvijas Avīze.

"Когда слышишь упоминание о выживании, на ум тут же приходят мысли о войнах, катастрофах и природных катаклизмах. Также сразу можно подумать о потере работоспособности, жалких пенсиях и не выплаченных зарплатах. Но у слова "выживание" может быть и совсем иное значение. Человека могут умышленно выжить с должности, из дома и страны. Выжить из страны может и само государство", - пишет публицист.

То, что наблюдает Анда Лице, долгое время проживающая на селе, так это то, что людей сознательно выживают из латвийского села.

"С тех пор, как Латвия является членом Евросоюза, государство свою недееспособность и неспособность, но по большей части нежелание решать проблемы, прикрывает требованиями Брюсселя, кризисом и глобализацией. Малоподвижный, обремененный всевозможными регулами управленческий аппарат и ненамеренно суженное законодательство позволяет процветать преступности, начиная от выдавливания с рынка мелких и средних крестьянских хозяйств, заканчивая торговлей детьми, которая, как выясняется, происходит в рамках усыновления", - пишет Лице.

"Конечно, можно во всем винить правительство и Сейм, однако все же придется признать - общество в общей своей массе глубоко деградировало. Нам нужны молодые люди с новым мышлением, говорит учитель Юрис Цалитис. Но где их взять в то время, когда так много молодых людей уехало, а оставшихся одолевает огромная апатия и безразличие?", - вопрошает Анда Лице.

Минувшей осенью публицист была шокирована тем, что на селе почти никого не осталось, в этой связи празднование столетия Латвии в будущем году, по ее мнению, является довольно сомнительным.

"Этой осенью я в своей любимой Видземе спустя неделю после государственных праздников испытала культурный шок - в доме культуры в центре округа на просмотр документального фильма столетия "Восемь звезд" собралось 7 зрителей! Среди них не было ни одного представителя самоуправления, учителя или школьника. Как такое отношение можно связать со столетием государства и будущим Латвии, как на местном уровне, так и в масштабах всей страны?, - вопрошает женщина.

В дни Государственного праздника документального фильма Аскольда Саулитиса "Восемь звезд" ("Astoņas zvaigznes") демонстрировался во всех краях Латвии, причем вход на просмотр был бесплатным. Фильм рассказывает о самом ярком и трагическом явлении процесса самопознания латвийской нации – латышских стрелках.

"Не свидетельствует ли о сознательном выживании людей из села тот факт, что уже годами те, у кого нет личного автомобиля или новых ног, по выходным и праздникам не могут выйти из дома, так как местные автобусы не курсируют. Допустим, что это отношение Брюсселя к новым странам-членам ЕС, но какого же отношение самой латвийской политики? Предположим, виновата Рига, но почему такое забвение распространено в провинции? Есть ощущение, что все постепенно угасает", - написала публицист.

Сама Анда Лице является латвийским публицистом из семьи репрессированных. Будучи совсем маленькой в возрасте 8 лет Анда вместе с родителями в 1949 году была сослана в Сибирь. Там ее родители скончались. Она вернулась в Латвию в 1956 году, где закончила Булдурский садоводческий техникум. Работала садовым дизайнером, учителем, советником в Музее оккупации.

Фото: svetdienasrits.lv, la.lv