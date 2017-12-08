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Правительство и Сейм ясно показали, что приоритетом в бюджете на следующий год будет здравоохранение и выделенные на него средства больше, чем на Министерство культуры, поэтому некорректно противопоставлять их нужды. Об этом в интервью Neatkarīgā рассказала министр культуры Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK), пишет KasJauns.

Она отметила, что это вопрос пропорций и приоритетов.

"Противостояние можно довести до абсурда - тогда может стоит ликвидировать всю отрасль культуры?", - заявила министр. Мелбарде указала, что скорее следует оценить эффективность вложенных в культуру средств.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы перенаправить средства, предназначенные для торжеств в честь столетия Латвии, на лечение раковых больных.

Фото: facebook.com/Kulturas.ministrija/