Общество |

С тех пор как была начата программа мероприятий посвященных столетию Латвии, лояльность к государству возросла среди представителей нацменьшинств. Об этом в интервью Neatkarīgā rīta avīze рассказала министр культуры Даце Мелбарде.

"С тех пор как начали программу столетия государства, в опросах наблюдается рост лояльности, особенно среди нацменьшинств, которые мы видим как особую целевую группу в рамках мероприятий посвященных столетию", - сказала министр.

Она также положительно оценила предстоящую реформу образования, отметив, что уже сейчас большая часть учеников школ нацменьшинств предпочитают сдавать экзамены на госязыке.

"Уже сейчас приблизительно 80% молодежи нацменьшинств выбирают сдавать школьные экзамены на латышском языке - они хорошо осознают необходимость знания госязыка, если они хотят остаться получать образование в Латвии. В последние годы знание латышского языка и общественное отношение к нему существенно улучшилось. То, что мы видим в публичном пространстве является политической инициативой с помощью отдельных агентов, в интересах которых разделить латвийское общество. В основном, на уличных протестах мы видели престарелых людей. Латвийцы смогут стать сплоченными только тогда, когда у них будут общие ценности и латышский язык является основной такой ценностью", - заверила Мелбарде.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

Фото: facebook.com/Kulturas.ministrija/