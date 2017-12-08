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Если надо поставить машину у Восточной больницы в Риге, парковочного места днём с огнём не найти, сообщает портал Press.lv со ссылкой на передачу "Degpunktā". На территории больницы есть несколько парковочных мест, но пациентов очень много, и посетителям приходится искать другое место, где оставить машину.

Арнольд хотел было оставить свою машину примерно в километре от больницы, но затем заметил более близкую стоянку. Однако 23 ноября он получил штраф. Каково же было удивление мужчины, когда он узнал, что штраф ему выписан за стоянку в неположенном месте. И ведь нельзя понять, эта площадка - автостоянка или зелёная зона? Других машин на той же стоянке было немало, Арнольд нашёл место и оставил машину там же.

Арнольд обратился в Рижскую муниципальную полицию, чтобы прояснить вопрос с автостоянкой, но те не дали более подробных объяснений ни по поводу штрафа, ни насчёт того, когда будет внесена ясность в обозначение зоны. Сотрудники РМП указали, что у данной земли есть собственник, он и должен с этим разбираться.

Журналисты опросили автоводителей, которые подобно Арнольду, парковались на той же площадке. Один мужчина сказал, что он постоянно там паркуется и никогда никаких проблем с этим не было, ведь территория никак не обозначена, а под снегом не видно, грунт внизу или нет. Женщина сообщила, что знает, что на площадке парковаться нельзя, так как живёт в этом районе и ей известно, что площадка под стоянку не оборудована.

Знак «остановка запрещена» расположен вдоль дороги, и ничто не указывает на то, что на площадке парковка запрещена. По запросу журналистов ответственные учреждения начали разбираться с данной проблемой.