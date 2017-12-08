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В течение многих лет за билетами на вселатвийские праздники песни и танца образуются длинные очереди, а многие зрители остаются вовсе без билетов. Однако есть избранные - политики, чиновники, дипломаты и другие люди, которым билеты достаются бесплатно и без каких-либо очередей, пишет skaties.lv..

Новый опрос общественного мнения свидетельствует о том, что только 7% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет считают, что билеты высокопоставленным лицам и политикам надо выдавать бесплатно. В свою очередь, абсолютное большинство латвийцев (91%) указывает, что бесплатных билетов им не полагается.

Напомним, продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и танца в честь столетия Латвии начнется в январе, а их стоимость составит от двух до 65 евро.

За один раз покупатель может приобрести только четыре билеты - ранее этот лимит составлял восемь билетов, а количество приглашений не превысит 2% от общего количества.

Как рассказала исполнительнй директор Праздника песни и танца Эва Юхневича, желающие должны считаться с тем, что спрос будет превышать предложение.

Добавим, цены на Праздник песни и танца в 2013 году были в два раза ниже - стоимость самого дорогого билета составляла 25 латов (35,5 евро).

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