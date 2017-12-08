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В Лиепае на площади Яниса Чаксте в торжественной обстановке поднят большой флаг Латвии. В мероприятии приняли участие руководство городской думы, в том числе мэр города Улдис Сескс, делегации министров обороны стран Балтии, которую сопровождал министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, а также местные жители.

Флаг площадью 50 кв.м поднят на флагшток высотой 35 м. Мероприятие прошло в сопровождении группы Морских сил оркестра Национальных вооруженных сил.

В рамках проекта "Флаг Латвии" к столетию государства в 2018 году планируется разместить в символичных и хорошо видимых местах в Риге и центрах регионов большие флаги Латвии.

Напомним, ранее гигантский флаг Латвии, установленный на дамбе АБ в Риге в преддверии столетия Латвии, был поврежден от выстрелов петард неизвестных лиц, в следствие чего его вынуждены были снять для реставрации или замены на новый штандарт.

Общество "Латвийский флаг" попросило Полицию безопасности проверить, не был ли инцидент с прожженным петардами флагом Латвии на дамбе АВ осознанной акцией надругательства над символом страны. Об этом сообщил депутат Сейма от Национального объединения Рихард Колс.

Кроме этого, как пишет Diena, депутат просит оценить комментарии к новостям об инциденте с флагом Латвии.

"Это не только разжигание вражды, но и неуважение к государственному символу", — указал в своем заявлении Колс.

фото: Twitter