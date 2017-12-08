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Траты на социальную защиту по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) в Латвии - вторые самые низкие в ЕС, свидетельствуют данные "Eurostat" за 2015 год.

В Латвии они составляют 14,9% ВВП. Ниже этот показатель только в Румынии - 14,6% ВВП. В Литве он составляет 15,6%, в Эстонии - 16,4%.

Самое большое в ЕС финансирование на социальную защиту государство выделяет во Франции (33,9% ВВП). В Дании оно составляет 32,3%, в Финляндии - 31,6%, в Бельгии - 30,4%, в Нидерландах и Австрии - 30,2%, в Италии - 30% ВВП.

В ЕС в среднем расходы правительств на соцзащиту в 2015 году составили 29% ВВП.

Наибольшую часть расходов на социальную защиту в ЕС составляют пенсии по возрасту и пособия пострадавшим в различных трагедиях, составляющие 45,2% всех социальных пособий. Самый большой удельный вес трат на эти пособия - в Греции (65,4%). В Латвии он составляет 50,2%, в Литве - 47%, в Эстонии - 43,9% всех пособий.

Пособия по болезни, на здравоохранение и по инвалидности составляют 37,3% всех социальных пособий. Самый большой в ЕС удельный вес таких пособий - в Хорватии (45,7%). В Латвии он составляет 33,9%, в Литве - 39,5%, в Эстонии - 39,9%.

Семейные и детские пособия в ЕС составляют 8,6% суммы всех пособий. Самый большой в ЕС их удельный вес был в Люксембурге (5,5%). В Латвии на них выплачивается 10,7%, в Литве - 7,5%, в Эстонии - 12,8% суммы всех пособий.

Удельный вес пособий по безработице в ЕС в среднем составляет 4,8%, самым большим он является в Ирландии (12,2%). В Латвии на них выплачивается 4%, в Литве - 3,4%, в Эстонии - 2,7%.

На жилье и уменьшение последствий социально отверженности в ЕС в среднем выплачивается 4,1% общей суммы пособий, больше всего - на Кипре (7,7%). В Латвии эта сумма составляет 1,3%, в Литве - 2,3%, в Эстонии - 0,7% всех пособий.

фото: скриншот Eurostat, фото freeimages.com, pexels.com-Free Download