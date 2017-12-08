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Из-за продолжительных дождей раскисли грунтовые дороги во многих районах Латвии, а в Латгале дороги обледенели, свидетельствует информация Latvijas Valsts ceļi.

На грунтовых дорогах введены ограничения на массу автотранспорта - по ним запрещено передвигаться транспорту общей массой свыше 10 тонн.

Ограничения из-за распутицы введены на 18 местных дорогах в Видземе и Рижском регионе, на 13 дорогах в Латгале и на девяти в Курземе.