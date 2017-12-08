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Статистика Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) за последние пять лет свидетельствует, что наиболее часто дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на незастрахованном транспортном средстве вызывают автоводители в возрасте от 26 до 35 лет.

Анализируя марки незастрахованных транспортных средств, с участием которых наиболее часто происходят ДТП, обнаружилось, что это чаще всего машины марки VW, в свою очередь, в отношении возраста машин, ДТП без ОСТА обычно происходят при использовании автомобилей, возраст которых 21 год и больше.

LTAB обобщил статистику ДТП, вызванных на незастрахованных транспортных средствах в период с 2012 по 2017 год. Анализируя данные об автоводителях, которые наиболее часто вызывают ДТП на незастрахованных транспортных средствах, обнаружилось, что доминируют более молодые водители – 475 ДТП (или 29%) было вызвано людьми в возрасте 26-35 лет, а 439 происшествий (27%) – водителям в возрасте 18-25 лет.

В отношении возраста автомобилей, на которых наиболее часто происходят ДТП без действительного полиса ОСТА, в наибольшей группе риска находятся автомобили в возрасте от 21 года и старше, при использовании которых произошло 756 происшествий (45%), а также авто, возраст которых от 16 до 20 лет, ставшие виновниками 495 ДТП (29%). На более новых автомобилях (до 5 лет) без действительного полиса ОСТА было вызвано 25 ДТП, что составляет лишь 2% от общего числа аварий, вызванных на незастрахованных автомобилях.

В свою очередь, в отношении марки незастрахованных транспортных средств, на которых наиболее часто вызывают ДТП, доминируют машины марки VW. На машинах этой марки без действующего полиса ОСТА было вызвано 282 происшествия, тогда как на BMW – 225, а на машинах марки Audi – 224 ДТП. Важно отметить, что машин этих марок в Латвии зарегистрировано больше всего, поэтому и количество вызванных на них ДТП пропорционально самое большое.

"Если анализировать взаимосвязи в упомянутых данных, можно заключить, что среднестатистический латвийский автоводитель, вызвавший ДТП без действительного полиса ОСТА, находится в возрасте 36,9 лет и водит автомобиль марки VW, которому 19,4 лет", - поясняет Янис Абашин, председатель правления LTAB.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА, цель которой обеспечить защиту интересов третьих лиц, пострадавших в дорожном движении как в Латвии, так в странах-участницах Зеленой карты.

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