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На следующей неделе в стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической больницы начнется замена лифтов, установленных почти 40 лет назад.

Стоимость работ составляет 923 тыс. евро. Значительно увеличится скорость лифтов - до 1,6 метра в секунду по сравнению с 1 м/c сейчас. Лифты будут оснащены единой системой управления, то есть при нажатии кнопки у одного лифта приедет тот лифт, который окажется ближе к нужному этажу.

Замена лифтов будет выполняться постепенно и закончится в конце будущего года. Средства на проект выделены из фондов ЕС.