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Расходы, связанные с насилием партнеров над женщинами в Латвии могут достигать 442 млн евро в год, сообщила представитель Министерства благосостояния Виктория Большакова со ссылкой на данные Европейского института равноправия полов (EIGE).

EIGE в сотрудничестве с Великобританией разработал методологию подсчета этих расходов.

Они включают в себя такие статьи, как причиненный пострадавшей ущерб, в том числе расходы на лечение, ухудшение психоэмоционального состояния, нагрузка на экономику и работодателя, включая больничные листы, утраченную производительность, а также нагрузка на полицию, медиков, социальные службы и другие причастные учреждения.

Причем в эти расходы не включен ущерб, причиненный детям.

Цель проведенного EIGE исследования - идентифицировать и рекомендовать соответствующую методологию для подсчета расходов, связанных с насилием, в 28 странах ЕС. По данным исследования, расходы, связанные с насилием со стороны интимных партнеров в 28 странах ЕС составляют 122 млрд евро, а с насилием над женщиной - 225 млрд евро.

Насилие в отношении женщин коренится в их неравноправном положении в обществе, подчеркивается в исследовании.

"Это одно из самых распространенных в наши дни нарушений прав человека и видов дискриминации, которое наносит или может нанести женщинам физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб или страдания", - говорится в исследовании.

В исследовании также отмечается, что насилие над женщинами наносит также серьезный вред семье и обществу.

Напомним, ранее Министерство благосостояния начало социальную кампанию "Побои у соседей и близких касаются тебя тоже". Цель кампании - уменьшить толерантность общества к насилию в семье.

Как ранее подчеркнул министр благосостояния Янис Рейрс, насилие в отношении женщин и насилие в семье подпитывается равнодушием общества. Если равнодушие общества будет преодолено, ситуация значительно улучшится, считает он. "Насилие - это преступление, а не семейное дело", - указал министр.

Как отмечает Минблаг, Латвия - одна из стран ЕС, где насилие против женщин и насилие в семье особенно распространены. От насилия со стороны партнера хотя бы раз в жизни пострадала каждая третья женщина, в каждом втором убийстве женщины виноват ее близкий человек, каждая третья жертва насилия живет по соседству.

По данным Госполиции, каждый день поступает более 20 вызовов на конфликты в семье. Насилие в семье имеет тяжелые последствия - в прошлом году в его результате 22 женщины были убиты, еще 197 пострадали.

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