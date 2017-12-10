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Многочисленные нарушения в проекте здания супермаркета Prisma на Сахарова, 30, который стоит закрытым уже полтора года и где едва не произошла трагедия в июне 2016 года, привели к частичному обрушению плит потолка. Однако, как выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", Министерство экономики оправдало проектировщика. Убытки владельца здания достигли 10 миллионов евро.

Как стало известно программе Русского вещания "Личное дело" в рамках уголовного дела Госполиция в качестве экспертов привлекла две компании: Центр инженерных компетенций CMB, а также инженерное бюро K forma. Они подготовили экспертный отчет. Однако в интересах следствия узнать содержание невозможно. Отказывается от комментариев и Госполиция.

По информации "Личного дела" эксперты пришли к выводу, что не была обеспечена достаточная жесткость каркаса здания. Не было диагональных связей. Впрочем, к аналогичным выводам пришли и в Латвийском союзе строительных инженеров. Они вместе с экспертами из Госбюро по надзору за строительством тоже проводили экспертизу в магазине Prisma в Плявниеки, сразу после происшествия — летом 2016-го.

В распоряжении "Русского вещания" оказалась копия заключения, которая была отправлена Латвийским союзом стройинженеров проектировщику здания на Сахарова, 30 - владельцу и главному строительному инженеру компании LVCT Таливалдису Весминьшу, а также в Министерство экономики.

В заключении было написано, что основные проблемы были связаны с самой конструкцией магазина. Например, решение для деформационных швов не соответствовало хорошей практике и не была обеспечена пространственная жесткость здания.

За все нарушения Таливалдису Весминьшу было вынесено предупреждение. И предоставлена возможность оспорить начатый в отношении него административный процесс в Министерстве экономики.

Однако он не согласился с "наказанием" и оспорил решение Союза строительных инженеров. Проектировщика по сути оправдали. 18 октября этого года, как сообщили "Личному делу" в Министерстве экономики, было принято решение отозвать решение союза. Было отменено предупреждение проектировщику и выдвинуто требование к Латвийскому союзу строительных инженеров провести повторную проверку.

Сам владелец компании и проектировщик Таливалдис Весминьш не комментирует ситуацию.

Пострадавшей стороной себя считает компания Aivii centrs, владелец торгового центра. Еще до возбуждения уголовного дела строительная инспекция Рижского самоуправления разрешила ей устранить выявленные недочеты и продолжить эксплуатацию здания. Однако Госполиция запретила его эксплуатировать сразу после начала уголовного дела.

По словам адвоката компании Aivii centrs Яниса Кубилиса предприятие понесло убытки в размере 10 миллионов евро. .

"В данном случае говорить о Таливалдисе Весминьше, как о единственной ответственной персоне было бы неправильно. В рамках гражданского иска, мы считаем, что отвечать придется по меньшей мере еще одному человеку", - пояснил Кубилис.

Однако он пока не готов назвать второе ответственное лицо, поскольку идет разбирательство. Следует отметить, что разработкой архитектурного проекта занималась компания CORE projekts, генеральным подрядчиком строительства была - Castor Constraction. Производством и монтажем бетонных плит занималась фирма Consolis Latvija.

До сих пор неизвестно, что будет со зданием. Например, пригодно оно для дальнейшего использования или же потребуется снос. Все вопросы будут решены в ходе судебного процесса, если, конечно, до него дойдет.

Фото: скриншот из видео