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С лета этого года число туристов в Риге возросло на 12%, что позволяет отрасли туризма вернуться на уровень до кризиса, сообщает портал Skaties.lv .

Число иностранных туристов измеряется количеством проведенных здесь ночей. В третьей четверти этого года, иностранцы провели в Риге 844 687 ночей, что на 12,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. Вместе с этим, число туристов увеличилось на 11,3%.

Сообщается, что больше всего Ригу посещают гости из Германии, России, Финляндии, Эстонии и Литвы. Литовцы были самыми активными – число путешественников из этой страны выросло на 20,7%.

Также известно, что туристы в этом году снова начали тратить больше, в прошлом году их затраты в Риге уменьшились на 20%.

С лета этого года в Риге работают 137 жилых мест для туристов, что на 10 больше, чем в 2016 году – в общей сложности приезжим доступны 16752 спальных места, что на 1000 больше, чем год назад.

Фото: pixabay.com