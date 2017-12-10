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В субботу, 9 декабря, в Юрмале открылся самый большой в Латвии Парк света, сообщает портал Skaties.lv .

Там зажгли рождественские украшения и гирлянды из лампочек, общая длина которых составляет несколько километров.

Световые инсталляции установлены на территории Межапарка в Дзинтари. Украшения сделаны из гирлянд длиной в 3,5 км. А в самих инсталляциях светится 85 000 LED лампочек.

Концепцию Парка света создали авторы рождественской елки в Вильнюсе, которая украшала литовскую столицу в прошлом году.

Следует добавить, что Парк света, который создан в рождественском настроении, можно будет посетить до конца января.

Фото: skaties.lv