В Юрмале открылся самый большой в Латвии Парк света (1)
Общество | 10 декабря 2017 года, 13:41
В субботу, 9 декабря, в Юрмале открылся самый большой в Латвии Парк света, сообщает портал Skaties.lv .
Там зажгли рождественские украшения и гирлянды из лампочек, общая длина которых составляет несколько километров.
Световые инсталляции установлены на территории Межапарка в Дзинтари. Украшения сделаны из гирлянд длиной в 3,5 км. А в самих инсталляциях светится 85 000 LED лампочек.
Концепцию Парка света создали авторы рождественской елки в Вильнюсе, которая украшала литовскую столицу в прошлом году.
Следует добавить, что Парк света, который создан в рождественском настроении, можно будет посетить до конца января.
Фото: skaties.lv
кто придумал в межапарке в дзинтари, лучше бы в межапарке в Риге, здесь то людей гораздо больше
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