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На выходных в Юрмале скоропостижно скончался руководитель и совладелец Olainfarm Валерий Малыгин.

О причинах смерти информация пока не разглашается. Он ушел из жизни в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале.

Представитель предприятия, член правления Салвис Лапиньш указал, что решение о новом руководстве Olainfarm будет принято советом предприятия. Вероятнее всего, на следующей неделе будет созвано чрезвычайное заседание совета. Председатель совета предприятия Ивар Годманис пока не пожелал давать комментарии по этому поводу.

Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Валерий Малыгин занял седьмое место с состоянием 70 млн евро.

Фото: facebook.com