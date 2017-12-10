На портале Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка (2)
Общество | 10 декабря 2017 года, 17:03
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка.
Податель инициативы - Анда Байдекална. Планируется собрать 2000 подписей и подать инициативу в Рижскую думу.
Цель инициативы заключается в том, чтобы Рижская дума обязала ответственных лиц разработать план развития рынка, сохранив его функцию, и этот план был реализован за два-три года.
Если управляющее предприятие не разработает такой план или он не будет соответствовать его исторической функции, его должен будет предложить департамент Рижской думы.
Также с учетом того, что здание доведено до аварийного состояния, следует использовать предусмотренное законом право и взыскать с арендатора ущерб.
Фото: flickr.com
Это же надо так не любить Ригу и всё что связано с её историей (((
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Ой усе. Бегу подписываться. Синей или черной ручккой подпись ставить?
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