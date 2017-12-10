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В понедельник во многих регионах Латвии ожидаются небольшие осадки, в том числе и мокрый снег, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Об этом сообщает nra.lv .

По прогнозам синоптиков, ночь с воскресенья на понедельник пройдет без заметных осадков. Однако днем местами образуется обледенение. Будет дуть умеренный южный ветер, днем в Курземе на побережье скорость ветра может достигнуть 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет составлять от 0 до -5 градусов и от -1 до +4 градусов днем.

В Риге осадки ожидаются в середине дня. Температура воздуха составит от -2 утром и до +2 градусов вечером.

Фото: pixabay.com