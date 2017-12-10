В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов
Общество | 10 декабря 2017 года, 18:50
Сегодня на Домской площади прошел благотворительный забег Дедов Морозов, сообщает портал Skaties.lv .
"Веселый забег Дедов Морозов" состоялся уже в 10-й раз. Маршрут проходит через Старую Ригу и составляет неполных 2км. В забеге участвуют и взрослые, и дети, и целые семьи.
В этом году пожертвования с участия в забеге составили больше 13 000 евро, которые пойдут на лечения детям с нарушениями опорно-двигательной системы.
Фото: Skaties.lv