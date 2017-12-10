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Рижский аэропорт на своей странице в Facebook разместил оповещение для пассажиров, которые в ближайшие дни планируют отправиться в Великобританию или Центральную Европу, сообщает nra.lv .

"Из-за сильных снегопадов в этих регионах некоторые рейсы из и в Ригу могут быть задержаны или отменены", - говорится в сообщении.

Представители аэропорта призывают пассажиров следить за информацией на сайте.

Фото: flickr.com