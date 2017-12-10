Рижский аэропорт предупреждает о возможных отменах рейсов
Общество | 10 декабря 2017 года, 19:02
Рижский аэропорт на своей странице в Facebook разместил оповещение для пассажиров, которые в ближайшие дни планируют отправиться в Великобританию или Центральную Европу, сообщает nra.lv .
"Из-за сильных снегопадов в этих регионах некоторые рейсы из и в Ригу могут быть задержаны или отменены", - говорится в сообщении.
Представители аэропорта призывают пассажиров следить за информацией на сайте.
Фото: flickr.com