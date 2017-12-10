Соцсети: в Болдерае пьяные подростки устроили дебош в автобусе (25)

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Общество | 10 декабря 2017 года, 20:36

В соцсети Facebook набирает популярность опубликованное 7 декабря видео, на котором пьяные подростки устроили дебош в автобусе.

Общественный деятель и политик Регина Лочмеле-Лунева поделилась записью на своей странице с просьбой проинформировать Госполицию о происходящем на видео.

По ее словам, пьяные подростки являются учениками Рижской 33-й средней школы в Болдерае.

Комментарии 25
Рижанка 4 часа назад
НУ так сейчас воспитание не позволяет и слово сказать ? Молодежь себя безобразно ведет .Поэтому воспитание по европейски уже давно ясно к чему привело !!!!!
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Lena Sokolova 5 часов назад
Нужно было дождаться полицию и только тогда открыть двери.А теперь все останутся без наказания.
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Tamara Slimborska 5 часов назад
Мордочки засветились. При желании, найти можно хоть одного, а дальше, ниточка потянется.
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