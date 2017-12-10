Соцсети: в Болдерае пьяные подростки устроили дебош в автобусе (25)
Общество | 10 декабря 2017 года, 20:36
В соцсети Facebook набирает популярность опубликованное 7 декабря видео, на котором пьяные подростки устроили дебош в автобусе.
Общественный деятель и политик Регина Лочмеле-Лунева поделилась записью на своей странице с просьбой проинформировать Госполицию о происходящем на видео.
По ее словам, пьяные подростки являются учениками Рижской 33-й средней школы в Болдерае.
НУ так сейчас воспитание не позволяет и слово сказать ? Молодежь себя безобразно ведет .Поэтому воспитание по европейски уже давно ясно к чему привело !!!!!
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Нужно было дождаться полицию и только тогда открыть двери.А теперь все останутся без наказания.
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Мордочки засветились. При желании, найти можно хоть одного, а дальше, ниточка потянется.
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