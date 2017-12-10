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В соцсети Facebook набирает популярность опубликованное 7 декабря видео, на котором пьяные подростки устроили дебош в автобусе.

Общественный деятель и политик Регина Лочмеле-Лунева поделилась записью на своей странице с просьбой проинформировать Госполицию о происходящем на видео.

По ее словам, пьяные подростки являются учениками Рижской 33-й средней школы в Болдерае.