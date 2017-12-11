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Общественная организация "Детский Хоспис Святой Софии" приглашает всех желающих присоединиться к ставшей уже традиционной благотворительной акции "Подари ребенку Рождество".

Суть акции - подарить праздник детям и, конечно, подарки детям с особенностями в развитии.

Прошлой зимой благодаря отзывчивости людей удалось порадовать 300 детей в разных городах Латвии.

Позвонив по телефону 90006788, вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006566, вы пожертвуете 4,27 евро. Средства также можно перечислить на банковские счета организации.

"Детский Хоспис Святой Софии" заранее приносит благодарность всем, кто откликнется.