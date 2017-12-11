Латвийцев приглашают принять участие в акции "Подари ребенку Рождество" (1)
Общество | 11 декабря 2017 года, 08:30
Общественная организация "Детский Хоспис Святой Софии" приглашает всех желающих присоединиться к ставшей уже традиционной благотворительной акции "Подари ребенку Рождество".
Суть акции - подарить праздник детям и, конечно, подарки детям с особенностями в развитии.
Прошлой зимой благодаря отзывчивости людей удалось порадовать 300 детей в разных городах Латвии.
Позвонив по телефону 90006788, вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006566, вы пожертвуете 4,27 евро. Средства также можно перечислить на банковские счета организации.
"Детский Хоспис Святой Софии" заранее приносит благодарность всем, кто откликнется.
А что государство не заинтересованно в благополучии детей ,стариков и жителей ??? НАРОД ОБНИЩАЛ У НАС ДАЖЕ РАБОТЫ НЕТ . СОРИ выкручивайтесь сами и пусть на вас сыпятся все проклятия . МЫ востонавливали, облагораживали нашу страну , а вы все раздали и уничтожили , за помощью надо обращаться к депутатам у них доходы позволяют . ( Нам уже подарили умники счастливую жизнь под латвийским солнцем . )
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