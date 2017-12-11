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Агентство Kantar TNS провело опрос жителей, в ходе которого выяснилось, что 62% респондентов поддерживают идею Рижской думы финансировать дополнительные уроки в школах. Об этом сообщает Skaties.lv .

Четвертая часть опрошенных против того, чтобы самоуправления оплачивали дополнительные уроки, а у каждого десятого респондента нет мнения на этот счет.

Напомним, Рижское самоуправление планирует ввести в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Фото: pixabay.com