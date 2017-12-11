Опрос: 62% латвийцев за финансирование дополнительных уроков самоуправлениями (10)
Общество | 11 декабря 2017 года, 10:49
Агентство Kantar TNS провело опрос жителей, в ходе которого выяснилось, что 62% респондентов поддерживают идею Рижской думы финансировать дополнительные уроки в школах. Об этом сообщает Skaties.lv .
Четвертая часть опрошенных против того, чтобы самоуправления оплачивали дополнительные уроки, а у каждого десятого респондента нет мнения на этот счет.
Напомним, Рижское самоуправление планирует ввести в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.
Фото: pixabay.com
И так было "мало" лишних бессмысленных уроков, так еще счастье привалило! Ребенок не может учиться весь день, ему и отдохнуть надо!О резервах детской психики никакого понятия нет у реформаторов!
8
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А может проще и дешевле следовать логике и международному праву и присвоить русскому языку статус государственного т.к. 50% граждан,это этнические русские.
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Такие сложные предметы,как физика,химия и математика обязательно надо с основ учить на родном языке.Преступно терять много времени на осмысление текста вместо того ,чтобы вникать в суть задания.Другие предметы могут нести большую нагрузку латышского,дабы ускорить процесс освоение языка как такового.
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