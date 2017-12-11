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В Латвии очень часто тяжелобольные пациенты не осведомлены о том, что им полагается помощь государства в лечении, информирует LTV. Об этом пишет LSM.lv.

По закону, если у человека найдена тяжелая болезнь, и ее диагноз включен в оплачиваемую государством корзину медуслуг, но по какой-то причине пациента не могут вылечить в Латвии, у него существует возможность отправиться за границу и получить лечение там. Для этого потребуется заключение консилиума врачей, с которым полагается справка по форме S-2. Этот документ обеспечивает больному лечение в другой стране Евросоюза.

Однако, как показывает практика благотворительной организации Ziedot.lv, нередко пациент, которому положена поддержка государства, об S-2 даже не слышал.

Например, на лечение журналиста и музыканта Валтера Фриденберга в берлинской клинике Charite пожертвовано 117 тыс. евро – это своего рода подушка безопасности, потому что лекарства, которые ему могут вводить в Латвии, не в состоянии ему помочь. Врачи честно это признали, Валтер нашел клинику, где другой подход к пациентам и более современные медикаменты, которых в Латвии нет.

По закону, музыканту обязаны были созвать консилиум и дать заключение для Национальной службы здоровья, чтобы потом он мог получить S-2.

"Обычно оцениваются клиники, затем наводятся контакты и оплачивается конкретный счет по этому диагнозу, который в Латвии оплачивается, но мы не смогли сделать (лечить пациента)", - поясняет министр здравоохранения Анда Чакша ("Зеленая партия").

В Латвийском онкоцентре LTV также подтвердили: такие случаи связаны с тяжелыми диагнозами и лечащий врач – тот человек, который должен созвать консилиум и помочь пациенту найти другие возможности для лечения, если доступная в Латвии терапия ему не подходит.

По словам руководителя Ziedot.lv Руты Диманты, пациента не имформируют о существовании такой возможности лечения.

Она также убеждена, что латвийцы бы предпочли лечиться в привычной для них обстановке, но часто в Латвии для лечения онкозаболеваний используются устаревшие медикаменты и методы.

В прошлом году Национальная служба здоровья выдала пациентам 202 справки S-2, в 2015-м – 196, а в 2014-м – 237.

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