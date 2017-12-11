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Во второй половине следующего года откроется магазин Maxima XXX в Риге, на улице Гростонас, 1, поскольку получено позитивное заключение Совета по конкуренции.

В создание этого магазина Maxima Latvija планирует инвестировать 1,32 миллионов евро.

Поскольку Совет по конкуренции разрешил получение права аренды помещений, сейчас уже начались все необходимые работы для открытия магазина Maxima XXX в следующем году.

"Район Сканстес в столице стремительно развивается, и в этих окрестностях мало продовольственных магазинов, поэтому мы рады, что заключили с владельцами здания SIA “IRBIS A” договор аренды для создания магазина Maxima XXX", – отмечает руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

Площадь торгового зала нового магазина Maxima XXX будет около 3000 квадратных метров, и жителям города здесь будет доступно более 60 тысяч различных продовольственных и промышленных товаров.

Помимо этого в новом, современном магазине Maxima XXX будут доступны кассы самообслуживания, которые становятся все популярнее среди жителей Латвии, и их используют уже более 27% покупателей в тех магазинах, где они доступны.

С ростом популярности веганских и вегетарианских продуктов питания, в этом магазине так же намечено создание специального стенда с такими продуктами.