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Министр благосостояния Янис Рейрс подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя филиала "Рига" государственного центра по социальному уходу Марии Зинини, сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, пишет nra.lv .

Он заявил, что в настоящее время рассматривается дисциплинарное дело по сообщению Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД), в котором утверждается, что филиал "Рига" недостаточно заботится о здоровье детей.

На время расследования отстранена и руководитель центра Инесе Паудере, которой пока что сделан выговор и начато новое дисциплинарное дело, связанное с проверками в других филиалах центра социального ухода.

По словам Зариньша, пока не ясно, когда будет рассматриваться новое дисциплинарное дело против Паудере, которая сейчас находится на больничном.

Как сообщалось, в филиале "Рига" выявлены значительные нарушения прав детей. Как ранее сообщил Зариньш, после жалоб была проведена проверка. В филиале допускались проявления эмоционального и физического насилия по отношению к детям.

Фото: flickr.com