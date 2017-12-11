Рейрс уволил главу рижского филиала социального центра (3)
Министр благосостояния Янис Рейрс подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя филиала "Рига" государственного центра по социальному уходу Марии Зинини, сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, пишет nra.lv .
Он заявил, что в настоящее время рассматривается дисциплинарное дело по сообщению Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД), в котором утверждается, что филиал "Рига" недостаточно заботится о здоровье детей.
На время расследования отстранена и руководитель центра Инесе Паудере, которой пока что сделан выговор и начато новое дисциплинарное дело, связанное с проверками в других филиалах центра социального ухода.
По словам Зариньша, пока не ясно, когда будет рассматриваться новое дисциплинарное дело против Паудере, которая сейчас находится на больничном.
Как сообщалось, в филиале "Рига" выявлены значительные нарушения прав детей. Как ранее сообщил Зариньш, после жалоб была проведена проверка. В филиале допускались проявления эмоционального и физического насилия по отношению к детям.
Фото: flickr.com