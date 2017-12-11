Латвия расширит оборонное сотрудничество с ЕС (17)
Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел одобрил соглашение о расширении оборонительного сотрудничества, заключенное между большинством стран ЕС, включая Латвию.
Страны ЕС официально одобрили сотрудничество в рамках оборонительного союза. Соответствующее соглашение одобрил Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, 11 декабря.
О расширении оборонительного сотрудничества договорились 25 стран Европейского Союза, сообщается на сайте Совета ЕС.
13 ноября 23 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав официальное уведомление о расширении "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - в военной и оборонной сфере.
Среди участников были представители всех государств ЕС, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года.
Отмечается, что эти 5 стран могут присоединиться к соглашению позже.
Источник: dw.com
Фото: Latvijas armija
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