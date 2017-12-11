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Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел одобрил соглашение о расширении оборонительного сотрудничества, заключенное между большинством стран ЕС, включая Латвию.

Страны ЕС официально одобрили сотрудничество в рамках оборонительного союза. Соответствующее соглашение одобрил Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, 11 декабря.

О расширении оборонительного сотрудничества договорились 25 стран Европейского Союза, сообщается на сайте Совета ЕС.

13 ноября 23 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав официальное уведомление о расширении "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - в военной и оборонной сфере.

Среди участников были представители всех государств ЕС, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года.

Отмечается, что эти 5 стран могут присоединиться к соглашению позже.

Источник: dw.com

Фото: Latvijas armija