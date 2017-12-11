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21% латвийцев признались, что любят питаться неправильно. Об этом свидетельствуют данные опроса Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss, сообщает nra.lv .

Большинство людей среди них также заявили, что в принципе не ведут здоровый образ жизни, а пятая часть указала, что ежедневно недостаточно занимается спортом.

По данным опроса, мужчины (24%) чаще выбирают нездоровую еду, чем женщины (19%). Также выяснилось, что чаще всего вредную пищу выбирают люди в возрасте от 45 до 54 лет (25%), а реже всего латвийцы от 55 до 74 лет (18%).

Гастроэнтерологи отмечают, что в Латвии действительно существует такая проблема и часто она связана с тем, что люди ведут слишком неактивный образ жизни. Также именно пристрастие к вредной пище приводит кровяно-сосудистым заболеваниям, нарушениям работы печени и сахарному диабету.

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