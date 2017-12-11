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Госполиция начала уголовный процесс о частичном обрушении незаселенного дома на ул. Йерузалемес, 3 в Риге, сообщила пресс-секретарь Госполиции Элина Спрудзане.

Уголовный процесс начат о преступлении против собственности.

Как сообщалось, минувшей ночью в центре Риги обрушился незаселенный пятиэтажный дом. Около 1 часа ночи в ГПСС поступил вызов на ул. Йерузалемес, 3, где частично обрушилось пустующее пятиэтажное здание. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек. Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.

В ближайшее время здание будет демонтировано, работы по его сносу начнутся уже в среду, сообщил коммерческий директор ООО "BK Nams" Андрей Макиев. Переговоры о сносе дома были начаты с его владельцами два месяца назад, но теперь его демонтаж будет начат незамедлительно, добавил он.

Дом на ул. Йерузалемес, 3 принадлежит предприятию двух российских граждан Grost, которое купило его в 2002 году за 841 тыс. латов (1,197 млн евро).

Владельцами Grost в равных долях с 2011 года являются граждане России Мавлет Мугинов и Дамир Мугинов, а с 2007 по 2011 год единственным владельцем был Мавлет Мугинов.

В момент приобретения здания единственным владельцем "Grost" было зарегистрированное на Вирджинских островах "Graft Research Limited". Как вид деятельности Grost указано управление и сдача в аренду своей недвижимости. В прошлом году оборот предприятия составил 3467 евро, убытки - 42,722 тыс. евро.

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