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В последние три недели до наступления нового 2018 года периодически будет идти снег, большого мороза в декабре не ожидается, прогнозируют синоптики.

На этой неделе под влиянием циклона температура воздуха будет на пару градусов выше нормы. На следующей неделе может стать немного прохладнее, и существует вероятность того, что впервые в этом сезоне температура воздуха в одну из ночей может местами в Латвии опуститься до отметки в -10 градусов.

Большинство прогнозов свидетельствуют, что с приближением Рождества, вновь повысится активность циклона.

На рождественские праздники будет высока вероятность осадков – возможна как снежная метель, так и дождь.

Наибольшая вероятность встретить "белое" Рождество традиционно будет на востоке страны, наименьшая – на побережье в Курземе.

В ближайшие недели на дорогах будет регулярно образовываться обледенение.

В прошлом году все новогодние праздники были в Латвии без снега, к тому же на Рождество на Колке был установлен рекорд тепла – воздух там прогрелся до +10,3 градуса, таким образом был установлен национальный рекорд для 26 декабря. Ранее "зеленые" новогодние праздник были в Латвии в 2016, 2015 и в 2013 году.