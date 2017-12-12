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Внезапная смерть крупнейшего акционера и многолетнего руководителя фармацевтического предприятия Olainfarm Валерия Малыгина, которая произошла 9 декабря, вызвала разговоры о стабильности компании, отмечает TV3.

Руководство Olainfarm в понедельник заверило как акционеров, так и партнеров по сотрудничеству в том, что будущее компании стабильно. Впрочем, как сообщает TV3, все будет зависеть от человека или людей, которые унаследуют контроль над огромной фармацефтической империей.

С начала приватизации в 1997 году под руководством Малыгина Olainfarm стало одним из крупнейших предприятий Латвии, на котором трудоустроено около 1000 человек.

Малыгину принадлежит 70% акций компании и больше всего вопросов возникает у миноритарных акционеров.

"Что произойдет с большим пакетом акций, какие интересы будут у наследников, кто будет настоящим наследником и какие планы будут у владельца. От этого очень многое зависит", - указал один из малых акционеров Olainfarm Талис Линкайтс.

Как сообщил журналистам после чрезвычайного заседания совета Olainfarm его председатель Ивар Годманис, предприятие продолжит свою работу.

"Компания однозначно продолжит работу. В том же режиме, я не могу сказать, так как ушел человек, который был сердцем компании. Но нашими обязанностями как по отношению к самому Валерию Малыгину, так и по отношению к бизнес-партнерам, к работникам и потребителям будет работать в полную силу", - сказал Годманис.

Нынешнее руководство компании обязалось делать все возможное, чтобы доказать работоспособность и конкурентноспособность предприятия.

"Ясно, что для всех, в том числе и акционеров, является большим стрессом дальнейшая судьба компании. От этого и такая реакция биржи, когда акции Olainfarm немного понизились, затем вернули свои позиции. Но еще раз скажу, что совет дееспособен, весь коллектив - на рабочих местах", - указал член правления фармацевтической компании АО Olainfarm Салвис Лапиньш.

После смерти Малыгина подешевели акции Olainfarm . Цена акций фармацевтической компании на бирже Nasdaq Riga за первые два часа работы биржи в понедельник снизилась на 7,05%.

Как отмечает телеканал, у одного из самых состоятельных людей Латвии Валерия Малыгина было два брака. В первом рождена дочь. Со второй супругой, латвийской актрисой и художницей Элиной Дзелме, Валерий Малыгин узаконил отношения в октябре 2016 года. Элина, взявшая после брака фамилию мужа, по данным осведомленных источников, после заключения брака была внесена в завещание.

9 декабря 2017 года Валерий Малыгин скончался в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Полиции о его смерти сообщили медики "скорой" помощи, которые оказали первую медицинскую помощь, однако вернуть человека к жизни не удалось. Перед смертью Малыгин не был один.

По факту смерти владельца Olainfarm начат уголовный процесс. Как сообщила представитель пресс-службы Государственной полиции Элина Спрудзане, на теле наличия внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину скоропостижной кончины Малыгина установят судебные эксперты.

Глава Olainfarm неоднократно был гостем студии радио Baltkom. Это последнее интервью предпринимателя. Компания Mix Media Group приносит глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Валерия Малыгина.