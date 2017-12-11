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Во вторник во многих местах в Латвии ожидаются дожди, ночью и утром возможен гололед и ледяной дождь, затем с юго-запада поступят теплые воздушные массы, прогнозируют синоптики.

Больше всего осадков будет в Курземе и северо-западной части Видземе, на юго-востоке Латвии сильных осадков не ожидается. Во многих местах возможна дымка.

Минимальная температура воздуха ночью - от +1 до -4 градусов, во второй половине дня и вечером потеплеет до +4, +8 градусов.

Юго-восточный ветер днем сменится южным, юго-западным, его скорость в порывах будет достигать 9-14 м/сек. На морском побережье ветер будет сильнее, на западном берегу в Курземе - около 20 м/сек.

В Риге во вторник временами ожидается дождь и дымка, ночью возможен гололед. Ветер в порывах усилится до 13 м/сек, температура воздуха во второй половине дня и вечером повысится до +6, +7 градусов.