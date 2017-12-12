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Представительство НАТО в Латвии в сети микроблогов Twitter опубликовало фотоотчет о проведенных солдатами США учениях в Адажи.

"Танки Abrams и боевые машины Bradley демонстрируют серьезную огневую мощь и быстрое реагирование на полигоне в Адажи", - сказано в сообщении.

Напомним, в минувшие выходные американская военная техника участвовала в учениях, цель которых усовершенствовать навыки быстрого реагирования и перемещения сил в Балтийском регионе.

фото: flickr.com/photos/latvijas_armija