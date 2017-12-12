ФОТОГАЛЕРЕЯ: танки США на огневом рубеже в Адажи (3)

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Общество | 12 декабря 2017 года, 08:31

Представительство НАТО в Латвии в сети микроблогов Twitter опубликовало фотоотчет о проведенных солдатами США учениях в Адажи.

"Танки Abrams и боевые машины Bradley демонстрируют серьезную огневую мощь и быстрое реагирование на полигоне в Адажи", - сказано в сообщении.

Напомним, в минувшие выходные американская военная техника участвовала в учениях, цель которых усовершенствовать навыки быстрого реагирования и перемещения сил в Балтийском регионе.

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фото: flickr.com/photos/latvijas_armija

Комментарии 3
пещерные танки39 минут назад
Допотопная рухлядь из 60-х годов прошлого века. Вручную заряжаемые орудия танка, каменный век и отсталость.
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Патриот 20 минут назад
Абрамсы, не абрамсы, гореть будут красиво. Сцулявая банда НАТО в первом же бою побросает танки и поджав хвост как шавки поспешат спрятаться в кусты. За Гейропу они точно умирать не захотят. Сейчас просто фарс, пока жаренным не запахнет.
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ДМБ7 минут назад
Эти фото могут впечатлить только хуторян, на самом деле ни кто даже испугаться не успеет.....
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