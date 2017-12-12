Нацблок: Минобразования должно быть нашим (12)
После парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, входящее сейчас в правящую коалицию Национальное объединение "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" желает взять под свое руководство такие сферы, как образование и благосостояние. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал депутат от этой партии Имантс Парадниекс.
По его словам, партия хочет сделать Латвию более дружественной по отношению к семьям. Именно поэтому Национальному объединению определенно необходимо управлять Министерством благосостояния.
Парадниекс заявил, что Нацблок уже определился со своими будущими приоритетами в правительстве и назвал такими министерства юстиции, культуры и окружающей среды и регионального развития.
"Мы готовы управлять не только в отдельных министерствах, но и всем Кабинетом министров", - отметил депутат, добавив, что пока называть имя потенциального премьер-министра от своей партии не будет.
Однако Парадниекс подчеркнул, что образование остается главным приоритетом Национального объединения.
"Это основа основ. Единая система образования, воспитание ценностей – главные наши установки", - сказал он.
На вопрос об успешности работы действующего министра образования от коалиционной партии "Единство" Карлиса Шадурскиса, Парадниекс ответил, что нынешний министр хороший союзник.
"У нас с ним схожие взгляды. Например, сделаны первые шаги, к всеобщему образованию только на латышском языке. Но лучше, конечно, если мы сами будем отвечать за эту сферу", - заключил Парадниекс.
Источник: lsm.lv
Фото: Канцелярия Сейма
Каждый мудак Бетховен!
ЗаПчел возрождайтесь! Все остальные организации - будьте ртутью и соберитесь в одно целое! Не надо больше амбиций, мы все должны быть вместе! Мамыкин и Жданок!, трясите ЕП на предмет прав и свобод меньшинств, как это делают из-за образования на Украине! Юристы!, создавайте шаблоны для массовых заяв в суды на предмет нарушения прав меньшинств! Хорош уже сидеть и ждать, пока всякая шваль возбуждает нац.зашоренный электорат дикарской кричалкой современного мира "Латвия для латышей", пора поднимать свои организмы с диванов и бороться за самое важное для каждого человека, за будущее наших детей и качественное образование на родном языке!