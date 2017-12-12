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После парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, входящее сейчас в правящую коалицию Национальное объединение "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" желает взять под свое руководство такие сферы, как образование и благосостояние. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал депутат от этой партии Имантс Парадниекс.

По его словам, партия хочет сделать Латвию более дружественной по отношению к семьям. Именно поэтому Национальному объединению определенно необходимо управлять Министерством благосостояния.

Парадниекс заявил, что Нацблок уже определился со своими будущими приоритетами в правительстве и назвал такими министерства юстиции, культуры и окружающей среды и регионального развития.

"Мы готовы управлять не только в отдельных министерствах, но и всем Кабинетом министров", - отметил депутат, добавив, что пока называть имя потенциального премьер-министра от своей партии не будет.

Однако Парадниекс подчеркнул, что образование остается главным приоритетом Национального объединения.

"Это основа основ. Единая система образования, воспитание ценностей – главные наши установки", - сказал он.

На вопрос об успешности работы действующего министра образования от коалиционной партии "Единство" Карлиса Шадурскиса, Парадниекс ответил, что нынешний министр хороший союзник.

"У нас с ним схожие взгляды. Например, сделаны первые шаги, к всеобщему образованию только на латышском языке. Но лучше, конечно, если мы сами будем отвечать за эту сферу", - заключил Парадниекс.

Источник: lsm.lv

Фото: Канцелярия Сейма