Общество |

14 декабря в Риге состоится акция протеста против отмены билингвального образования в школах нацменьшинств, которую организуют Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор акции "Тотальный диктант" в Латвии Александр Филей.

Марш протеста, который получил символическое название "Кольцо света", пройдет по маршруту от Министерства образования до Президентского дворца.

Сбор и стартовый митинг - в 16.30 у здания Министерства образования.

В 16.50 - выход колонны мимо здания Сейма к Президентскому дворцу на площади Пилс.

В предыдущей акции в защиту русских школ, которая состоялась в Риге 16 ноября, приняли участие около 1500 человек. Она прошла под лозунгом "Свет против тьмы", и ее участников призывали приносить с собой фонарики, чтобы символически разгонять тьму невежества.