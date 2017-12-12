В Риге состоится шествие в защиту билингвального образования (29)

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Общество | 12 декабря 2017 года, 10:10

14 декабря в Риге состоится акция протеста против отмены билингвального образования в школах нацменьшинств, которую организуют Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор акции "Тотальный диктант" в Латвии Александр Филей.

Марш протеста, который получил символическое название "Кольцо света", пройдет по маршруту от Министерства образования до Президентского дворца.

Сбор и стартовый митинг - в 16.30 у здания Министерства образования.

В 16.50 - выход колонны мимо здания Сейма к Президентскому дворцу на площади Пилс.

В предыдущей акции в защиту русских школ, которая состоялась в Риге 16 ноября, приняли участие около 1500 человек. Она прошла под лозунгом "Свет против тьмы", и ее участников призывали приносить с собой фонарики, чтобы символически разгонять тьму невежества.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

Комментарии 29
Это не дешевые шествия2 часа назад
А начало серьезной борьбы за свои права.А чего действительно хватит ,так это популистических лозунгов типа- на работу не брать и гнать и т.д.Все глупо звучит ибо не исполнимо,и зачем дразнить соседа,лучше сделать его своим союзником.
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Илья Козырев2 часа назад
Откуда билингвальное образование взялось в заголовке? Нету у нас такого лозунга. https://www.facebook.com/events/137732010225652/ Лозунги нашего марша: «За наши школы! За право налогоплательщиков определять политику образования! За русскую школьную автономию! За достоинство и будущее русских Латвии»!
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Центр несогласия 2 часа назад
А под чью дудку пляшешь ты???
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