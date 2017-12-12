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Правительство одобрило подготовленные Минздравом поправки к правилам, регулирующим получение химиотерапии пациентами – документ призван существенно упростить этот процесс, сообщает rus.lsm.lv.

Единая процедура закупки, которую будет осуществлять Национальная служба здоровья, позволит и обеспечить правильное хранение препаратов, и сэкономить средства. Правда, против нововведений возражают сети аптек – ведь они могут лишиться в общей сложности двух миллионов евро, отмечает портал.

В настоящее время пациенты вынуждены приобретать нужные им средства для химиотерапии самостоятельно и сами же доставляют их в Латвийский онкоцентр.

Это токсичные препараты, требования к условиям их хранения различаются, и перепады температур угрожают здоровью пациентов и снижают эффективность действия таких средств. Пациентам не из Риги очень сложно довезти все необходимое в онкоцентр, обеспечив нужную температуру, особенно в теплое время года.

Новый порядок будет таким, что и амбулаторным пациентам лекарства будут обеспечены через централизованную закупку. По отзывам самих онкобольных, это будет гораздо удобнее.

Пока же Латвия – единственная страна ЕС, где пациенты едут на химиотерапию, везя с собой пакет с препаратами.

Представители аптек бьют тревогу, указывая, что как раз новые правила могут поставить жизнь раковых больных под угрозу – если вдруг в больнице нужного препарата не окажется.

Онкологи называют это глупостями, потому что в стационаре больные получают химиотерапию именно в условиях централизованного снабжения.

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