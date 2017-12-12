Зиепниеккалнс: в подъезде дома поселилась беременная бездомная
Днем 9 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в один из многоквартирных домов в Зиепниеккалнсе, где поселилась бездомная беременная женщина.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на восьмом этаже женщину, примерно 30 лет, лежавшую у мусоропровода. На вопрос, почему она спит в подъезде, женщина ответила нецензурными словами, что ждет своего друга. Она также не смогла назвать свой точный адрес.
С учетом того, что женщина несколько часов спала на бетонном полу, сотрудники РМП вызвали Службу неотложной медицинской помощи – женщину госпитализировали.
Во время проверки данных выяснилось, что у нее есть двое малолетних детей.
Женщина подтвердила эту информацию и рассказала, что один живет с отцом в другой стране, а второго забрала бабушка.
В ходе еще одной проверки выяснилось, что один ребенок уже несколько лет назад покинул Латвию вместе с отцом, а другой с начала этого года проживает в кризисном центре.
Информация передана отделу профилактики детских правонарушений РМП и Рижскому сиротскому суду.