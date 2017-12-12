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Стационар "Линэзерс" Рижской Восточной клинической больницы будет передан Национальным вооруженным силам (НВС), постановило сегодня правительство. Об этом пишет nra.lv .

Как ранее указал Минздрав, объект больше не используется для обеспечения основной функции больницы и не нужен другим медицинским учреждениям.

Восточная больница с 2012 по 2016 год приняла меры для закрытия стационара "Линэзерс", и теперь процесс закончен.

Площадь объекта составляет 87 тыс. кв.м, в том числе 55 тыс. кв.м леса. Стационар состоит из 14 зданий.

В бывшую больницу планируется перенести центр Яунсардзе и информации и центр медицинского обеспечения НВС.

Фото: aslimnica.lv