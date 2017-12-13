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Чтобы помочь тяжелобольным латвийским музыкантам, актерам, и ведущим Александру Шлюеву, Роберту Гобземсу, Роланду Удрису-Балодису, Вальтеру Фриденбергу и другим почитаемым в народе деятелям искусства поправиться, фонд поддержки музыкантов "Līdzskaņa" приглашает посетить благотворительный концерт "Liec mūziķa sirdij dziedāt!", который состоится 15 декабря в торговом центре Domina с 12.00 до 19.30.

В концерте примут участие воспитанники детской и юношеской студии Лиены Шомасы, детской студии "Kukaiņi", Валдис Аталс, Николай Пузиков, Роберт Гобзиньш, трио Яниса Ванадзиня, Эдгар Крейлис, Вита Балчунайте и другие. Во время мероприятия в обмен на пожертвования можно будет приобрести поздравительные открытки латвийский музыкантов и людей творческих профессий, оригинальные работы, кружки и музыкальные записи. Все полученные средства будут переданы на реабилитацию и поддержку музыкантов.

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