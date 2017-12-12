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В следующем году на большинство продуктов питания цены сохранятся стабильными, с небольшой тенденцией роста, сообщила журналистам руководитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Она рассказала, что в Латвии есть отрасли пищепрома, в которых доминируют минимальные зарплаты. Так как минимальная зарплата с будущего года вырастет и повысится акцизный налог на горючее и газ, для уменьшения цен на продукты питания нет причин, так как производственный процесс дешевле не станет.

Гулбе рассказала, что закупочные цены на молоко в Латвии все еще низкие по сравнению с другими странами ЕС. Переработка молока развивается, у предприятий появляются новые рынки, меняется политическая ситуация. Например, США больше не импортируют у Мексики молочные продукты, и в Мексику уже пошли первые грузы.

Гулбе рассказала, что розничные цены на продукты питания в этом году росли, но нет оснований думать, что эта тенденция продолжится.

Ситуация с мясом также стабильна. Хотя летом выросли цены на свинину, период высоких цен был недолгим. Африканская чума свиней приближается к Польше, Чехии, если она достигнет Германии, ее экспорт остановится, что может привести к падению цен.

Стабильны, по словам Гулбе, и цены на зерно. В таком случае на постоянном уровне должны держаться и цены на яйца, мясо и молоко.

Урожай зерна по миру велик, и его запасы не уменьшаются. То, что в Латвии в этом году не удалось собрать хороший урожай, не говорит о том, что хлеб станет дороже - зерно составляет только 10 процентов от стоимости хлеба.

Гулбе предполагает, что и цены на сахар останутся на низком уровне, так как урожай в странах, выращивающих сахарный тростник, хороший. Рекордно низки и цены на какао.

Что касается овощей, то цены на бананы стабильны, а апельсины дешевеют.

В ближайшее время могут пододрожать яблоки, потому что в некоторых регионах Латвии они померзли.